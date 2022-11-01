Bir zamansız veda daha

Girne’de sakin 52 yaşındaki Ahmet Özaydınlı, kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulundu.
Rehberlik camiasının sevilen ismi olan Özaydınlı’nın beklenmedik ölümü, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.
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