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Bir Yeni Boğaziçi sevdalısı daha göçtü

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Bir Yeni Boğaziçi sevdalısı daha göçtü
Mağusa bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Yeni Boğaziçi sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Yeni Boğaziçi aşığı kişiliğiyle bilinen Guşuni lakaplı Hüseyin Özkumru bugün vefat etti.
Özkumru'nun vefatı başta Yeni Boğaziçi olmak üzere bölgede üzüntüyle karşılandı.
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