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Bir TMT mücahidini daha kaybettik

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Bir TMT mücahidini daha kaybettik
TMT mücahitlerinden olan Gemikonağı'nda sakin Ahmet Köroğlu dün yaşamını yitirdi.
Erenköy mücahidi Köroğlu, bri süredir Yakın Doğu Hastanesinde tedavi görüyordu.
Ölüm haberi başta ailesi ve sevenleri arasında üzüntüye neden oldu. 
Köroğlu'nun cenazesi bugün öğle namazına müteakip Lefke Mezarlığı'na defnedildi.
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