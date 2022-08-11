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Bir TMT efsanesi daha hayatını kaybetti

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Bir TMT efsanesi daha hayatını kaybetti
Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine ünlü bir TMT komutanı olarak adını yazdıran Osman Efe dün akşam hayata gözlerini yumdu.
Küçük Kaymaklı ve Hamitköy direnişleri anıldığında onun adı baş sıralarda geçen ve bir direniş ikonu olarak tarihimizdeki silinmez yerini alan şehit Hüseyin Ruso'nun, Küçük Kaymaklı savaşındaki silah arkadaşı olan Osman Efe’nin vefatı başta Kaymaklı ve Hamitköy olmak üzere ülkede üzüntüyle karşılandı.
Osman Efe’nin cenazesi yarın saat 11.00’de düzenlenecek törenle Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.
 
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