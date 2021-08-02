Bir TMT'ci daha hayatını kaybetti

Lapta Belediyesi sınırları içindeki şirin köylerimizden Karşıyaka sevilen bir simasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
TMT'nin kurucularından olan ve uzun yıllardır Karşıyaka'da yaşayan Fikret Tamer bugün hayatını kaybetti.
TMT'nin her kademesinde görev alan Tamer, Karşıyaka'da babacan tavırları ile oldukça sevilen bir kişiydi.
Tamer kılınan cenaze namazı sonrasında Karşıyaka Kabristanlığı'na defnedildi.
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