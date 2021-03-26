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Bir tarih göçtü

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Bir tarih göçtü
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Ülkemizin başarılı fotoğraf sanatçılarından Ersin Taşer, hayatını kaybetti.
Fotoğraf sanatçısı ve sanat eleştirmeni Ersin Taşer, 76 yaşında yaşamını yitirdi.
1945’te Lefkoşa’da doğan Ersin Taşer, 1963-1971 yılları arasında Halkın Sesi gazetesinde köşe yazarı, muhabir ve sanat eleştirmeni olarak görev aldı.
Taşer’in vefatı hem sevenleri tarafından hem de sanat camiası tarafından üzüntü ile karşılandı.
Halkın Sesi Gazetesi ailesi olarak merhuma Allah'tan rahmet yaslı ailesine başsağlığı dileriz.
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