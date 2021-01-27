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Bir tarih göçtü

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Lefkoşa’da askeri bölgede yaşayan tek sivil olan 104 yaşındaki Elsie Slonim evinde aniden rahatsızlanarak hayatını yitirdi

Bir tarih göçtü
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Lefkoşa’da Dereboyu’ndaki askeri bölgede yaşayan tek sivil” olarak bilinen Elsie Slonim 104 yaşında yaşama veda etti.
Polis, doktorundan elde ettiği bilgiye dayanarak, Slonim’in ölüm sebebinin “solunum yetmezliği” olduğunu açıkladı.
1939'den beri Kıbrıs’ta yaşayan Elsie Slonim Amerika’da doğmuş; babasının işleri nedeniyle Avusturya’da, Romanya’da da yaşamıştı. Nazi soykırımından, Yahudilere uygulanan baskılardan Amerikan vatandaşlığı sayesinde kurtulmuş, daha sonra Kıbrıs’a gelmişti.
Eşinin işi nedeniyle 1939’da Kıbrıs’a gelen Yahudi kökenli Slonim, 1966’dan beri Dereboyu’ndaki askeri bölgede yaşamı sürdürüyordu.
Yaklaşık 50 yıl önce inşa edilmiş evinde bir başına yaşamını sürdüren Elsie, dünya savaşına, Yahudi soykırımına tanıklık etmiş; yakınlarını kaybetmişti.
Kıbrıs’tan sandalla gece yarısı Filistin’e kaçırılan Yahudiler arasında yer alan Elsie Slonim, 1974 Harekatı’nı canlı canlı evinin önünde izlemişti.
 
 
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