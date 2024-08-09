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Bir Kıbrıs sevdalısını daha kaybettik

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Bir Kıbrıs sevdalısını daha kaybettik
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Acı haber bu kez uzaklardaki vatandaşlarımızdan geldi.
Aslen Luricinalı olan, ancak uzun yıllardan beridir İngiltere’de yaşamını sürdüren Tuğrul Bekir Üçokka dün vefat etti.
Kıbrıs aşığı olan ve bir süreden beridir sağlık sorunlarıyla boğuşan Tuğrul Bekir’in vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
 
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