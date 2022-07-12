Bir Kıbrıs sevdalısını daha kaybettik

Lefkoşa sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Tam bir Kıbrıs sevdalısı bir kişi olarak bilinen Lefkoşa’nın sevilen yüzlerinden Zehra Araslı bugün hayatını kaybetti.

Yakalandığı hastalığa daha fazla direnemeyen Araslı, yarın Lefkoşa’da İsmail Safa Camii’nde saat 11.00’de kılınacak cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.

