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Bir Gönyeli sevdalısı daha vefat etti

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Bir Gönyeli sevdalısı daha vefat etti
Gönyeli sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
TMT ve Kıbrıs mücadelesinin gerçek kahramanlarından Gönyeli sevdalısı, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun 1 numaralı lisanslı futbolcularından Karaokçu ailesinin çınarı Vedat Karaokçu hayatını kaybetti.
Karaokçu’nun vefatı başta ailesi ve Gönyeli’de üzüntüyle karşılandı.
Vedat Karaokçu’nun cenazesi bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Gönyeli Mezarlığı’nda defnedilecek.
 
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