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Bir Erenköy mücahidini daha kaybettik

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Bir Erenköy mücahidini daha kaybettik
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Lefkoşa sevilen bir çınarını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Erenköy mücahitlerinde, Lefkoşa’nın sevilen simalarından biri olan İsmail Sözer dün vefat etti.
Sözer’in tatilde olduğu bir mekanda geçirdiği ani rahatsızlık sonucunda vefat ettiği bildirildi.
Merhumun cenazesi bugün Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınan öğle namazı sonrasında cenaze namazına müteakip defnedildi.
 
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