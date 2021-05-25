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Bir Erenköy mücahidi daha hayatını kaybetti

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Bir Erenköy mücahidi daha hayatını kaybetti

Türk Toplumunun Kıbrıs’ta var olma mücadelesinin en önemli evrelerinden biri olan, Kıbrıs Türk üniversite gençliğinin yazdığı “Erenköy Destanı” kahramanlarından, Erenköy mücahidi, Tansu Yeşilada bugün sabah hayatını kaybetti.
Uzun yıllardır İstanbul'da hayatını sürdüren ve Kıbrıs Türk Kültür Derneği Üyesi olan ayrıca İstanbul Şubesi Yönetim Kurullarında da yer almış olan Tansu Yeşilada'nın vefatı gerek Kıbrıs'taki ailesi ve mücahit arkadaşları gerekse Türükiye'de üzüntüyle karşılandı.

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Etiketler; #Erenköy mücahidi
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