Bir Erenköy gazisi daha vefat etti

Aslen Gönendere doğumlu olup hayatını İstanbul’da sürdüren İsmail Soykan bugün hayata gözlerini yumdu.

Yükseköğretimini sürdürürken Erenköy’e çıkan mücahitlerimizden olan ve burada Yunan savaş uçaklarının bombardımanı sonucu yaralanan ve tedavi gördükten sonra yeniden Erenköy’e dönerek görevine devam eden İsmail Soykan’ın vefatı Erenköy mücahidi arkadaşları arasında üzüntüyle öğrenildi.

Erenköy mücahidi ve gazisi olan Soykan, Ankara Teknik Yükseköğretim mezunu olduktan sonra hayatına İstanbul’da devam ederek orada aile kurmuştu.

Zaman zaman Kıbrıs’a gelerek mücahit arkadaşlarıyla buluşan İsmail Soykan’ın naaşı İstanbul’da defnedilecek.

