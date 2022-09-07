Bir değerimizi daha yitirdik

Ülkemiz kültür-sanat dünyası önemli bir ismini daha kaybetti.

Kıbrıslı Türk yazar ve Şair Türkay Ilıcak bugün hayatını kaybetti.

Uzun yıllar Avustralya’da yaşadıktan sonra 201o yılında ülkemize dönen ancak 2019 yılında yeniden Avustralya’ya göç eden Türkay Ilıcak burada yaşamını yitirdi.

Kıbrıs Türk medyasının duayen isimlerinden Akay Cemal’ın kardeşi olan Ilıcak’ın vefatı başta ailesi, yakın dostları ve sanat dünyasında üzüntüyle karşılandı.

TÜRKAY ILICAK KİMDİR?

1945 yılında Kıbrıs’ın Serdarlı (Çatoz) köyünde doğan Türkay Ilıcak, ilk, orta ve lise eğitimini Kıbrıs’ta yaptıktan sonra, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde fizik-coğrafya tahsil etti. 1971 yılında mezun olurken, öğrenciliği döneminde, “Kıbrıs’ta Sol Hareket” isimli bir araştırma yayınladı. Kıbrıs Cumhuriyeti ve KKTC Su İşleri Dairesi’nde topograf olarak çalıştı, 1984 yılında Avustralya’ya göç etti. Melbourne’da kurduğu matbaa ve yayıncılık şirketinde 20 yıl çalıştı, bu arada Melbourne Türk Radyosu’nda program yaptı. Üç yıl süreyle de ‘Türk Dünyası’ dergisini yayınladı, ‘Turkish Times’ gazetesinin editörlüğünü yaptı. Türkay Ilıcak 2003 yılında Yeni Zelanda Birinci Uluslar arası ŞİİR Festivali’nde şair olarak Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil etti. Melbourne’da resim ve heykel sergileri açtı ve 2010 yılında Kıbrıs’a döndü, Doğan Harman’la yakın arkadaş olduğundan, ‘Haberal Kıbrıslı’ gazetesinde 3 yıl köşe yazarlığı yaptı. Müzikle de uğraşan Ilıcak, profesyonel olarak keman, ud, yaylı tambur, kemençe, kabak kemane ve bağlama çalmaktadır. Son üç yıldan beri ahşap yontmacılığı ile uğraşmakta olup, bir süre önce ahşaptan yaptığı eserleri Atatürk Kültür Merkezi’nde sergilemiş ve büyük beğeni toplamıştı. Şiirlerinin bir kısmı İngilizce, Rusça ve Romenceye çevrilmiş, yedi şiiri de bestelenmiştir. ‘Yarım’ isimli şiiri en popüler olanıdır. Müthiş bir motosiklet sevdalısı olan Türkay Ilıcak, Kıbrıs’ta bulunduğu süre içinde motosikletlilerle birlikte festivallere renk katmış, şiirler okumuştu… Bu güne dek yayınlanmış kitapları şöyle: Nasrettin Hoca ve Anadolu Hikayeleri, Özün Sözü, Özlemler ve Gözlemler, Bir Avuç Şiir, Bademler Eylülde Açar, Avustralya’dan Serpintiler, İki Türkün Avustralya’ya Savaş İlanı, İki Türkün Avustralya’ya Savaş İlanı (Geliştirilmiş ikinci baskı), Kıbrıs’ta Sol Hareketin Gelişim Tarihi, Avustralya’dan Maniler, Nasrettin Hoca (İngilizce), Nasrettin Hoca ve Anadolu Fıkraları ve 25 Yıllık Avustralya Anılarım.





