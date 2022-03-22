banner762
Kahvenizi Daha Sağlıklı Hale Getirmenin 8 Yolu
Kahvenizi Daha Sağlıklı Hale Getirmenin 8 Yolu
6 0
Yaz saat uygulaması 27 Mart’ta
Yaz saat uygulaması 27 Mart’ta
12 0
 
Özgün Atakan U16’da şampiyonlar DİGEM ve YDÜ
Özgün Atakan U16’da şampiyonlar DİGEM ve YDÜ
9 0
“İsrafa dur diyelim”
“İsrafa dur diyelim”
26 0
35 0
Dipkarpaz-Manastır Yolu köstebek yuvasından beter
Dipkarpaz-Manastır Yolu köstebek yuvasından beter
11 0
Asgari ücrete kaç litre benzin alınabilir?
Asgari ücrete kaç litre benzin alınabilir?
34 0
banner797
banner794

Bir değeri daha yitirdik

banner476

TAK’ın kurucusu merhum Said Terzioğlu’nun eşi Seder Terzioğlu yaşamını yitirdi

banner714
Bir değeri daha yitirdik

Türk Ajansı-Kıbrıs’ın (TAK) kurucusu merhum Said Terzioğlu’nun eşi Seder Terzioğlu, 84 yaşında hayata veda etti.
Kıbrıslı Türklerin Milli Mücadele yılları sırasında sağlık çalışanı olarak uzun yıllar görev yapan Seder Terzioğlu, bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu.
21 Aralık 1973’te Türk Ajansı-Kıbrıs’ı kuran Said Terzioğlu’nun da bu konuda en büyük destekçisi olan Seder Terzioğlu, ilk dönemde evindeki bazı eşyaları TAK’ta kullanılması için verdiğini, o yıllarda eşiyle birlikte büyük fedakarlıklar yaptıklarını aktarmıştı.
Seder Terzioğlu’nun cenazesinin, bugün Girne Nurettin Ersin Paşa camiinde kılınacak öğle namazını müteakip, Karaoğlanoğlu mezarlığında defnedileceği bildirildi.
TAK MÜDÜRÜ FEHMİ GÜRDALLI’DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Türk Ajansı-Kıbrıs Müdürü Fehmi Gürdallı, Seder Terzioğlu’nun vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı.
Said Terzioğlu’nun her ölüm yıldönümünde onu andıklarını, ailesini ziyaret ettiklerini ve Seder Terzioğlu ile TAK’ın kurulduğu döneme ilişkin sohbet ettiklerini aktaran Gürdallı, Terzioğlu ailesi için TAK’ın, TAK için de  Terzioğlu ailesinin özel bir yeri olduğunu belirtti.
TAK’ın kuruluşundaki hizmetleri ve emekleri nedeniyle Said Terzioğlu ile birlikte eşi Seder Terzioğlu’na da minnet duyduklarını kaydeden Gürdallı, Seder Terzioğlu’na Allah’tan rahmet, kızı Hande Terzioğlu’na da sabırlar diledi.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.