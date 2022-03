Bir değeri daha yitirdik

TAK’ın kurucusu merhum Said Terzioğlu’nun eşi Seder Terzioğlu yaşamını yitirdi



Türk Ajansı-Kıbrıs’ın (TAK) kurucusu merhum Said Terzioğlu’nun eşi Seder Terzioğlu, 84 yaşında hayata veda etti.

Kıbrıslı Türklerin Milli Mücadele yılları sırasında sağlık çalışanı olarak uzun yıllar görev yapan Seder Terzioğlu, bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu.

21 Aralık 1973’te Türk Ajansı-Kıbrıs’ı kuran Said Terzioğlu’nun da bu konuda en büyük destekçisi olan Seder Terzioğlu, ilk dönemde evindeki bazı eşyaları TAK’ta kullanılması için verdiğini, o yıllarda eşiyle birlikte büyük fedakarlıklar yaptıklarını aktarmıştı.

Seder Terzioğlu’nun cenazesinin, bugün Girne Nurettin Ersin Paşa camiinde kılınacak öğle namazını müteakip, Karaoğlanoğlu mezarlığında defnedileceği bildirildi.

TAK MÜDÜRÜ FEHMİ GÜRDALLI’DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Türk Ajansı-Kıbrıs Müdürü Fehmi Gürdallı, Seder Terzioğlu’nun vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı.

Said Terzioğlu’nun her ölüm yıldönümünde onu andıklarını, ailesini ziyaret ettiklerini ve Seder Terzioğlu ile TAK’ın kurulduğu döneme ilişkin sohbet ettiklerini aktaran Gürdallı, Terzioğlu ailesi için TAK’ın, TAK için de Terzioğlu ailesinin özel bir yeri olduğunu belirtti.

TAK’ın kuruluşundaki hizmetleri ve emekleri nedeniyle Said Terzioğlu ile birlikte eşi Seder Terzioğlu’na da minnet duyduklarını kaydeden Gürdallı, Seder Terzioğlu’na Allah’tan rahmet, kızı Hande Terzioğlu’na da sabırlar diledi.