banner762
Doğayı ellerimizle yok ediyoruz
Doğayı ellerimizle yok ediyoruz
4 0
Meclis’e 11 kadın vekil
Meclis’e 11 kadın vekil
48 0
 
Açılış Kupası Koopspor’un
Açılış Kupası Koopspor’un
9 0
Böyle tohumluk patates mi olur?
Böyle tohumluk patates mi olur?
189 0
Ünlüler Yeşilçamın Fato'suna böyle veda etti
Ünlüler Yeşilçamın Fato'suna böyle veda etti
99 0
33 0
48 0
banner661

Bir değeri daha yitirdik

banner476

Ülkenin ilk şampuan ve kozmetik üreticilerinden Fadıl Rinter, hayatını kaybetti

banner714
Bir değeri daha yitirdik
 
Kıbrıslı Türkler önemli bir değerini daha yitirdi.
Ülkenin ilk şampuan ve kozmetik üreticilerinden sevilen ve sayılan isim Fadıl Rinter hayata gözlerini yumdu.
Magic markasıyla Türkiye'ye ilk şampuan ihracatını 80'li yıllarda yapan, Türkiye'yi şampuanla tanıştıran kişi olan Rinter, ardından Türkiye'ye diğer kozmetik ürünlerini göndermişti.
Fadıl Rinter, ülkesi ve sanayisi için büyük özveriyle Sanayi Odası'nda yönetim kurullarında uzun yıllar görev yapmış, As Başkanlık görevi üstlenmiş, ülke ihracatının ve üretimin artması için büyük çabalar harcamıştı.
Rinter, esprili, sosyal ve babacan kişiliği ile birçok insanın gönlünde yer edinmişti.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.