Bir değeri daha yitirdik

Ülkenin ilk şampuan ve kozmetik üreticilerinden Fadıl Rinter, hayatını kaybetti



Kıbrıslı Türkler önemli bir değerini daha yitirdi.

Ülkenin ilk şampuan ve kozmetik üreticilerinden sevilen ve sayılan isim Fadıl Rinter hayata gözlerini yumdu.

Magic markasıyla Türkiye'ye ilk şampuan ihracatını 80'li yıllarda yapan, Türkiye'yi şampuanla tanıştıran kişi olan Rinter, ardından Türkiye'ye diğer kozmetik ürünlerini göndermişti.

Fadıl Rinter, ülkesi ve sanayisi için büyük özveriyle Sanayi Odası'nda yönetim kurullarında uzun yıllar görev yapmış, As Başkanlık görevi üstlenmiş, ülke ihracatının ve üretimin artması için büyük çabalar harcamıştı.

Rinter, esprili, sosyal ve babacan kişiliği ile birçok insanın gönlünde yer edinmişti.

