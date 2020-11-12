Bir değeri daha yitirdik

BRT’nin kurucularından Şule Süha yaşamını yitirdi



Başkent Lefkoşa’nın sevilen simalarından Şule Süha yaşamını yitirdi.

BRT’nin kurucularından olan Şule Süha’nın ölümü, ailesi ve sevenlerinde büyük üzüntü yarattı.

Şule Süha bir süredir YDÜ Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi görüyordu.

Gazeteci yazar Ahmet Tolgay, Şule Süha’nın vefatının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Ahmet Tolgay’ın Şule Süha için yazdığı yazı şöyle:

Kıbrıslıların televizyon olayıyla buluşması 1960'da kurulan ama yaşamı uzun olmayan Kıbrıs Ortaklık Cumhuriyeti dönemindedir.. Televizyonun Türk ve Rum kaynaklı programları devreye girerken, bu sansayonel gelişme yıldızlarını da beraberinde getirmişti... Bunların içinde yoğun dikkati ve hayranlığı üzerinde toplayanlardan biri de Şule Örfi adlı genç Türk kızıydı...

Duru güzelliği, harikulâde Türkçe ve İngilizce diksiyonuyla hayranlarını ekrana bağlayan Şule Hanım, aynı kurumun yetenekli haberci elemanlarından, daha sonra BRTK'nın kurucu müdürü, Hakkı Süha ile yaşamını birleştirince ondan sonra hep Şule Süha olarak bilinecekti...

Kıbrıs'ta hizmet, etkinlik ve karizmalarıyla derin ve olumlu izler bırakmış bir nesli kurutmayı kendine görev bilen 2020 ne kadar acıdır ki 1960'lı yılların yıldız yayıncısı Şule Hanımefendi'yi de içimizden koparıp götürdü...

Kıbrıs'ın ve Kıbrıs Türkünün görsel yayıncılık tarihine adını altın harflerle yazdırmış ve kendinden sonraki nesle de o mütevazı ama donanımlı duruşuyla bilgi, deneyim ve ışık saçmış olan Şule Örfi Süha'nın sonsuzluktaki yeri unutulmazlar arasında olacaktır... Rahmet ve başsağlığı dileklerimiz o efsane Kıbrıs Türk kadını için...

