Bir değeri daha kaybettik

Ülkemiz, bir değerini daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Aslen Taşpınarlı olan, TMT mensubu, mücahit, Kıbrıs Müftüsü, öğretmen ve diplomat olarak ülkeye önemli hizmetlerde bulunan Dr. Rifat Yücelten dün vefat etti.

87 yaşında hayatını kaybeden Yücelten’in vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun cenazesi bugün Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınacak ikindi namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.

