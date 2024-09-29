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Bir değeri daha kaybettik

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Bir değeri daha kaybettik
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Ülkemiz bir değerini daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Ülkemizin ve Girne'nin tanınmış simalarından, KKTC Cumhuriyet Meclisi eski başkanlarından olan Ayhan Halit Acarkan bugün vefat etti.
Acarkan'ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre,  Ayhan Halit Acarkan için başsağlığı mesajı yayımlayarak, Acarkan'a Allah'tan rahmet, yaslı ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi

Acarkan'ın ölümünden duyduğu derin üzüntüyü ifade eden Töre mesajında şunları kaydetti:

"Eski Cumhuriyet Meclisi Başkanlarından Ayhan Halit Acarkan'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşamaktayım.

Siyasi yaşamında Belediye Başkanlığı, Türk Cemaat Meclisi Üyeliği ve Kurucu Meclis Üyeliği de yapan Acarkan'ın Meclis'imizin  köklenip güçlenmesine olan katkıları büyüktür.

Türk Mukavemet Teşkilatı'nda yaptığı görevlerle halkımızın varoluş mücadelesinde yer alan Acarkan'ın özellikle Limasol bölgesinde Kıbrıslı Türklerin örgütlenmesindeki çalışmaları  unutulmazdır.

  • Yaşamı boyunca halkına halkına önemli hizmetleri olan Ayhan Halit Acarkan'a Allah'tan rahmet, yaslı ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."
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