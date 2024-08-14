banner913
banner932
Haspolat şehitleri anıldı
Haspolat şehitleri anıldı
16 0
Kırtasiyede cinsel saldırı
Kırtasiyede cinsel saldırı
182 0
 
Merit’ten KKTC vatandaşı 10 öğrenciye daha eğitim bursu
Merit’ten KKTC vatandaşı 10 öğrenciye daha eğitim bursu
82 0
Lefkoşa'da polisten
Lefkoşa'da polisten "Kırmızı Işık Operasyonu"
41 0
Akaryakıta indirim geliyor
Akaryakıta indirim geliyor
29 0
İrem Derici ile muhteşem final
İrem Derici ile muhteşem final
28 0
Üzüm Festivali'nde muhteşem son
Üzüm Festivali'nde muhteşem son
21 0
banner1032

Bir değeri daha kaybettik

banner1020

banner1045
Bir değeri daha kaybettik
banner971
Ülkemiz önemli bir değerini daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Limasollu olan ve uzun yıllardan beridir Girne’de ikamet eden Limasol Türk Kooperatif Bankası kurucularından olan ilk genel müdürü Mustafa Kemal Berberoğlu dün vefat etti.
Güçlü hafızası ve deneyimleriyle ülkemizde her alanda önemli hizmetleri olan Mustafa Kemal Berberoğlu 99 yaşında vefat etti.
Berberoğlu’nun vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumun cenazesi yarın Karaoğlanoğlu Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Karaoğlanoğlu Kabristanlığı’na defnedilecek.
 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.