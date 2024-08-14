Bir değeri daha kaybettik

Ülkemiz önemli bir değerini daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Aslen Limasollu olan ve uzun yıllardan beridir Girne’de ikamet eden Limasol Türk Kooperatif Bankası kurucularından olan ilk genel müdürü Mustafa Kemal Berberoğlu dün vefat etti.

Güçlü hafızası ve deneyimleriyle ülkemizde her alanda önemli hizmetleri olan Mustafa Kemal Berberoğlu 99 yaşında vefat etti.

Berberoğlu’nun vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun cenazesi yarın Karaoğlanoğlu Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Karaoğlanoğlu Kabristanlığı’na defnedilecek.



