Bir değeri daha kaybettik

Ülkemiz önemli bir değerini daha kaybetti.
Lefkoşa'nın ve ülkemizin sevilen simalarından biri olan Erdal Andız vefat etti.
İleri görüşlülüğüyle, yaratıcı fikirleriyle, olaylara bakışıyla etrafını aydınlatan sıradışı bir yurtseverliğiyle bilinen Erdal Andız'ın vefatı ülke genelinde üzüntüyle karşılandı.
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