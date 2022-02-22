Bir değeri daha kaybettik

KKTC bir değerini daha kaybetti. TMT’ci ve futbol cambazı iyilik sever Özer Komando hayatını kaybetti.

Aslen Lefkoşalı olup Londra'da ikamet eden Özer Komando’nun ölümü başta ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu.

Özer Komando, uzun yıllar futbol oynadığı Küçük Kaymaklı ve Çetinkaya’da önemli başarılara imza atan futbolumuzun 1960’lı yıllarda efsane ismiydi.

