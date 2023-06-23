Bir çınarımızı daha kaybettik

Hamitköy sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Aslen Bağlıköy’lü olan ve uzun yıllardan beridir Hamitköy’de yaşamını sürdüren, gazetemizin eski çalışanlarından Musa Günehan bugün hayata gözlerini yumdu.

Gazetemiz matbaasında 34 yıl aralıksız görev yapan Musa Günehan, çevresince sevilen, ailesine bağlı bir kişi olarak biliniyordu.

83 yaşında vefat eden Günehan’ın cenazesi yarın Hamitköy Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Hamitköy Kabristanlığı’na defnedilecek.

