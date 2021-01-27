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Bir Boğaziçili daha COVID kurbanı

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Bir Boğaziçili daha COVID kurbanı
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İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türkler'in COVID 19'dan vefat etmeleri devam ediyor.
COVID'den vefat eden Yeni Boğaziçi kulübünün eski futbolcuları arasına bir kişi daha eklendi.
Yeni Boğaziçi ve Londra Yeni Boğaziçi'nde forma giymiş olan Mustafa Arif'in vefatı ile ilgili olarak Yeni Boğaziçi Doğan Spor Kulübünden şu açıklama yapıldı:
"1975-1976 sezonlarında hem kulübümüzde hem de Londra Boğaziçi’nde futbol oynamış ve hizmetlerde bulunmuş Mustafa Arif’i covit-19 dan dolayı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşamaktayız. Merhuma Tanrı'dan rahmet yaslı ailesine başsağlığı dileriz.
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