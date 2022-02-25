Beyarmudu'nun acı kaybı

Beyarmudu'nun sevilen simalarından Sabiha Gökçen Sağır dün hayatını kaybetti.
Sağır, sağlık sorunlarından dolayı tedavi gördüğü Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Bölümünde hayata gözlerini yumdu.
Sabiha Gökçen Sağır'ın vefatı ailesini ve sevenlerini derinden üzdü.
Sağır'ın cenazesi bugün Beyarmudu Mezarlığı’nda öğlen namazından sonra toprağa verilecek.
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