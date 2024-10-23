banner913
banner932
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı KKTC’de de tören ve etkinliklerle kutlanacak
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı KKTC’de de tören ve etkinliklerle kutlanacak
11 0
Bahçeşehir Üniversitesi ile Dr. Fazıl Küçük Vakfı eğitim alanında iş birliği protokolüne imzalandı
Bahçeşehir Üniversitesi ile Dr. Fazıl Küçük Vakfı eğitim alanında iş birliği protokolüne imzalandı
11 0
 
Saatler pazar günü bir saat geri alınacak
Saatler pazar günü bir saat geri alınacak
25 0
First Lady’ye fon tepkisi
First Lady’ye fon tepkisi
23 0
Helin cinayetinde karar bugüne kaldı
Helin cinayetinde karar bugüne kaldı
25 0
Lefkoşa'da kazı yapılan alanlarda kalıcı asfaltlama çalışmaları başlıyor
Lefkoşa'da kazı yapılan alanlarda kalıcı asfaltlama çalışmaları başlıyor
36 0
Sami’nin hayalleri yarım kaldı
Sami’nin hayalleri yarım kaldı
309 0
banner1032

Berkay ailesi çınarına ağlıyor

banner1020

banner1045
Berkay ailesi çınarına ağlıyor
banner971
Gazimağusa sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Gazimağusa’nın sevilen çınarlarından olan İbrahim Beray Berkay pazartesi günü vefat etti.
79 yaşında hayata gözünü yuman İbrahim Berkay’ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumun cenazesi bugün Lala Mustafa Paşa Camisi’nde kılınacak ikindi namazına müteakip  Mağusa Kabristanlığı’na defnedilecek.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.