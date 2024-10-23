Berkay ailesi çınarına ağlıyor

Gazimağusa sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Gazimağusa’nın sevilen çınarlarından olan İbrahim Beray Berkay pazartesi günü vefat etti.

79 yaşında hayata gözünü yuman İbrahim Berkay’ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun cenazesi bugün Lala Mustafa Paşa Camisi’nde kılınacak ikindi namazına müteakip Mağusa Kabristanlığı’na defnedilecek.

