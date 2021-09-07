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Beria İnsel vefat etti

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Beria İnsel vefat etti
İnsel ailesinin değerli büyüğü Beria İnsel önceki gün yaşamını yitirdi.
Merhum Yusuf İnsel’in eşi olan Beria İnsel, 7 evlat ve 12 torun sahibiydi.
Beria İnsel’in cenazesi dün Hisarköy Camii'nde öğle namazına müteakip, Hisarköy mezarlığında toprağa verildi.
 
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