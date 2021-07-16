Bender ailesinin acı günü

Atıcılık camiasında çok emeği olan, Atıcılık Federasyonu Başkanlığı yapmış değerli bir kişilik olan Mehmet Ali Bender vefat etti.
Uzun yıllar Ercan Havalimanı’nda görev yapan 1944 doğumlu Bender'in vefatı başta ailesi olmak üzere Atıcılık camiasında büyük üzüntüyle karşılandı.
Mehmet Ali Bender, bugün öğle namazına müteakip defnedildi.
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