Belet ailesi çınarını kaybetti

Lefkoşa sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Belet ailesinin çınarı Esat Belet bugün hayata gözlerini yumdu.
Bir süreden beridir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Esat Belet hayata tutunamadı.
Belet, yarın Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.
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