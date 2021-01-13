Bekirpaşa Lisesi Ahmet hocasına ağlıyor

İskele bölgesi köylerinden Altınova sakini emekli öğretmen Ahmet Ertunalılar hayatını kaybetti.

Yıllarca Bekirpaşa Lisesi’nde Fen öğretmeni olarak görev yapan ve bölgede çok sevilen Ahmet Ertunalılar bugün hayatını kaybetti.

Hem öğretmen hem de müdür muavini olarak yıllarca Bekirpaşa Lisesi’nde hizmet veren Ahmet Ertunalılar ikindi namazı sonrasında Altınova köyünde defnedildi.

