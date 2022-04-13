Bekir Hoca’yı kaybettik

Güzelyurt bölgesinde uzun yıllar öğretmenlik yapan, Kıbrıslı Türk yazar ve eğitimci Bekir Kara 77 yaşında hayata veda etti

Kıbrıslı Türk yazar ve eğitimci 77 yaşındaki Bekir Kara dün hayatını kaybetti.Güzelyurt bölgesinde uzun yıllar öğretmenlik yapan ve bölgede ‘Bekir Hoca’ olarak bilinen Bekir Kara, KKTC Güzelyurt Belediyesi Şehir Tiyatrosu kurucusu oyun yazarıydı.Tiyatroda, şairlikte ve yazarlıkta Kıbrıs Türk kültürüne çok değerli eserler bırakan Kara, Yalova Spor Kulübü’ne de hem futbolcu hem de antrenör olarak hizmet etmişti.Uzun yıllar öğretmenlik yapan Bekir Kara’nın sahnelenmiş oyunları bulunuyor. Bekir Kara, oyun ve öykülerinin yanı sıra müzik ve folklor çalışmaları ile de tanındı.Üç çocuk babası Bekir Kara Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği üyesiydi.1945, Baf, Kıbrıs doğumlu Bekir Kara’nın ölümü özellikle de eğitim ve sanat camiasını yasa boğdu.Bekir Kara, 1945 yılında BAF’ın Bağrıkara köyünde dünyaya gelir. İlkokul ‘u Limasol’un Piskobu köyünde okur. Ardından orta ve lise öğrenimini Limasol 19 Mayıs Lisesinde tamamlar. Daha sonra Bursa Eğitim Enstitüsü Sosyal Bilgiler Bölümünden 1970 yılında mezun olur.Kara, önceleri ilkokullarda daha sonra ortaokul ve liselerde öğretmenlik yapar. Müdür muaviniyken de emekliye ayrılır.Yazın yaşamına lise yıllarında, tiyatro ve küçük öykü denemeleriyle başlar. Öyküleri çeşitli dergi ve gazetelerde yayınlanır. Yarışmalarda öykü, roman ve tiyatro ödülleri alır. Ardından romana da adım atar.Yazar, halk müziği dalında da çalışmaları yapmaktadır. Otuza yakın türkü- derleme ve düzenlemesi vardır. Beş tane türküsü, TRT radyolarında yayınlanma izni almıştır.