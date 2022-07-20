Bayram Karaman sevenlerini üzdü

CTP eski milletvekillerinden ve Turizm Emekçileri Sendikası Başkanı Bayram Karaman hayatını kaybetti.
Uzun yıllar Dome Hotel’in yöneticiliğini de yapan Bayram Karaman 72 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Karaman’ın yarın Çatalköy Camisi’nde kılınacak öğle namazı sonrasında yapılacak cenaze töreniyle Çatalköy Kabristanlığı’na defnedileceği bildirildi.
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