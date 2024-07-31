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Bayram ailesi yasta

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Bayram ailesi yasta
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Lefkoşa sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Lefkoşa'nın sevilen, simalarından, yardım severlilliğiyle bilinen Metin Bayram bugün vefat etti.
Bayram'ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumun cenazesi yarın Lefkoşa'da İsmail Safa Camisi'nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı'na defnedilecek.
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