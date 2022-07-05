Baykent ailesinin acı günü

Lefkoşa bir çınarını daha kaybetti.

Lefkoşa’nın sevilen ailelerinden Baykent ailesinin çınarı Nadir Baykent bugün vefat etti.

Eski hakemlerden ve gardiyanlardan Alkan Baykent’in de annesi olan Nadir Baykent, bugün saat 14.00’te İsmail Safa Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Mezarlığı’na defnedilecek.