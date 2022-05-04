Basri ailesinin acı günü

Aslen Mallıdağ'lı olup Balıkesir'de ikamet eden Ünsal Basri bugün hayata gözlerini yumdu.

Program sunucusu ve gazeteci Aysu Basri Akter ile Sevim Basri'nin babaları olan Ünsal Basri'nim vefatı derin bir üzüntüyle karşılandı.

Basri yarın İsmail Safa Camii'nde kılıunacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı'na defnedilecek.