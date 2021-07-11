Basat ailesinin acı günü

Aslen Lefkeli olup uzun yıllardır Güzelyurt'ta yaşamını sürdüren Basat ailesinin çınarı Haldun Basat hayatını kaybetti.

Güleryüzü ve babacan tavırlarıyla bilenen Haldun Basat dün akşam saatlerinde hayata gözlerini yumdu. Bir kız bir oğlan evladı ile 4 torun ve 2 torun çocuğu sahibi olan Basat'ın vefatı derin üzüntüyle karşılandı.

Haldun Basat'ın cenazesi kılınacak cenaze namazı sonraasında bugün Lefke Kabristanlığı'na defnedilecek.