Barutçu sevenlerini yasa boğdu

Lefkoşa sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Lefkoşa’nın tanınmış simalarından olan ve içindeki yurt sevisiyle bilinen Şevki Barutçu bugün hayata gözlerini yumdu.

Barutçu’nun vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Şevki Barutçu’nun cenazesi 19 Ocak Cuma günü Lefkoşa İsmail Safa Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.



