Bandabuliya bir sembolünü daha kaybetti

Lefkoşa, Surlariçi’nin en eski alış-veriş yeri olan Bandabuliya bir simgesini daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Bandabulya’nın sembol isimlerinden olan ve yıllarca kuzey giriş kapısının olduğu bölgede Kıbrısa özgü el işi ve eşyalar satan esnaflardan olan Meryem Özyeşer bugün sabah hayatını kaybetti.

Özyeşer’in vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumenin cenazesi bugün Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınacak ikindi namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.

