banner913
banner932
Yarın sağanak bekleniyor
Yarın sağanak bekleniyor
31 0
Asgari Ücret Saptama Komisyonu cuma günü toplanıyor
Asgari Ücret Saptama Komisyonu cuma günü toplanıyor
22 0
 
Dünyayı değiştiren gün: 11 Eylül
Dünyayı değiştiren gün: 11 Eylül
25 0
72 yaşında hapse gitti
72 yaşında hapse gitti
21 0
İşçiler ölümden döndü
İşçiler ölümden döndü
30 0
Yakın Doğu Oluşumu Müzeleri'ne okulların ilgisi artıyor
Yakın Doğu Oluşumu Müzeleri'ne okulların ilgisi artıyor
30 0
İngilizce Türkçe Çeviri Fiyatları: Detaylı Rehber
İngilizce Türkçe Çeviri Fiyatları: Detaylı Rehber
84 0
banner1032

Bandabuliya bir sembolünü daha kaybetti

banner1020

banner1045
Bandabuliya bir sembolünü daha kaybetti
banner971
Lefkoşa, Surlariçi’nin en eski  alış-veriş yeri olan Bandabuliya bir simgesini daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Bandabulya’nın sembol isimlerinden olan ve yıllarca kuzey giriş kapısının olduğu bölgede Kıbrısa özgü el işi ve eşyalar satan esnaflardan olan Meryem Özyeşer bugün sabah hayatını kaybetti.
Özyeşer’in vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumenin cenazesi bugün Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınacak ikindi namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.