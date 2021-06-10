Balıkesir, Mustafa abisine ağlıyor

Değirmenlik Belediyesi'ne bağlı Balıkesir köyü sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Balıkesir köyü sakinlerinden Mustafa Küçük bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
Küçük'ün cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Balıkesir Kabristanlığı'na defnedilecek.
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