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Balıkesir, Mustafa abisine ağlıyor

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Balıkesir, Mustafa abisine ağlıyor
Değirmenlik Belediyesi'ne bağlı Balıkesir köyü sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Balıkesir köyü sakinlerinden Mustafa Küçük bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
Küçük'ün cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Balıkesir Kabristanlığı'na defnedilecek.
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