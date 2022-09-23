Balıkesir Aziz abisine ağlıyor

Mesarya bölgesinin hızla büyüyen köylerinden Balıkesir sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Balıkesir köyünde iyilikseverliği ile bilinen ve köyde sevilen bir kişilik olan Aziz Karabulutoğlu dün akşam saatlerinde yaşadığı ani rahatsızlık sonucunda kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

75 yaşındaki Karabulutoğlu’nun zamansız vefatı başta ailesi olmak üzere bölgeyi yasa boğdu.

