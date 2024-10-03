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Balıkesir Ali abisine ağlıyor

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Balıkesir Ali abisine ağlıyor
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Mesarya bölgesinin büyük köylerinden Balıkesir sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Balıkesir köyü sakinlerinden olan ve Balıkesir Kulübü'ne büyük hizmetleri geçen sevilen çınar Ali Nor dün vefat etti.
Nor'un vefatı başta ailesi olmak üzere bölgeyi üzüntüye boğdu.
Nor için bugün saat 11.45'te Balıkesir Kulübü'nde anma töreni yapılması sonrasında Balıkesir Camisi'nde kılınacak öğle namazı sonrasında Balıkesir Mezarlığı'na defnedilecek. 
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