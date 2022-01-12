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Balcıoğlu ailesi çınarını kaybetti

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Balcıoğlu ailesi çınarını kaybetti
İskele bölgesi köylerinden Boğaztepe bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Boğaztepe köyünün sevilen simalarından Mustafa Balcıoğlu bugün sabah hayata gözlerini yumdu.
Balcıoğlu ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Boğaztepe Kabristanlığı’na defnedilecek.
 
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