Bağzıbağlı ailesi çınarını kaybetti

Dikmen’e bağlı Pınarbaşı bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Pınarbaşı köyünün sevilen ailelerinden Bağzıbağlı ailesinin çınarı Aysel Bağzıbağlu bugün hayata gözlerini yumdu.
Bağzıbağlı’nın cenazesi yarın Pınarbaşı camisinde kılınacak öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Pınarbaşı Kabristanlığı’na defnedilecek.
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