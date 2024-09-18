Bağseven ailesi çınarına ağlıyor

Lefkoşa bir çınarını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Lefkoşa’nin sevilen ailelerinden Bağseven ailesinin çınarı Erdem Bağseven bugün vefat etti.

Bağseven’in vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun cenazesi yarın Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınacak öğle namazı sonrasında cenaze namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.

