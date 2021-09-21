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Ayten Deniz’e son veda

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Cumhurbaşkanı Tatar’ın eşi Sibel Tatar ile Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz’in de annesi Ayten Deniz son yolculuğuna uğurlandı

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Ayten Deniz’e son veda
 
Hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın kayınvalidesi Ayten Deniz dün Lefkoşa’da son yolculuğuna uğurlandı.
Ayten Deniz, ulusal mücadelede büyük hizmetleri bulunan merhum Kemal Deniz’in eşi, Cumhurbaşkanı Tatar’ın eşi iş kadını Sibel Tatar ile Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz’in de annesiydi. 
Cenazede, Ayten Deniz’in ailesi taziyeleri kabul etti.



Ayten Deniz’in cenazesi, Lefkoşa İsmail Safa Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Lefkoşa Mezarlığı’na eşinin yanına defnedildi.
Cenaze namazını Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal kıldırdı.



Cenaze törenine, yurt dışında bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ersan Saner ile Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal da çelenk gönderdi.


Kıbrıs konusuyla ilgili temaslarda bulunmak üzere New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar’ın annesi Ayten Deniz’in yaşamını yitirmesi nedeniyle önceki gün mesaj yayımlamıştı.

 
 
Ayten Deniz
 
 
Sibel Tatar’dan duygulandıran paylaşım
“Anneniz hayattaysa sımsıkı sarılın”
 
Sibel Tatar, yaşamını kaybeden annesi Ayten Deniz için sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.
Annesi ile birlikte olduğu fotoğrafı da paylaşan Sibel Tatar’ın paylaşımı şöyle:
“Şefkat, sabır, fedakârlık ve gerçek sevgi yokluğu dolmaz anne. Ben 2 gündür kendimi öksüz hissederken anneciğim 5 yaşından itibaren öksüzdü Allah’ın rahmeti üzerinde olsun… Sevgili dostlar anneniz hayattaysa sarılın sımsıkı onlara şefkatle ihtimam ile kucaklayın çok zaman geçiriniz birlikte öpün koklayın yanınızdayken. Hayatı çocukları olan güzel annem. Hakkını helal et anneciğim”


 
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