Ayhan Yiğit sevenlerini üzdü

Girne sevilen bir simasını daha kaybetti.

Aslen Limasollu olup, Girne’de yaşamını sürdüren Ayhan Yiğit dün gece hayatını kaybetti.

Yiğit, yarın Karaoğlanoğlu Camii’nde kılınacak olan cenaze namazı sonrasında Karaoğlanoğlu Mezarlığı’na defnedilecek.

