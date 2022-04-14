banner762
banner815
Doğamız çöplük olma yolunda
Doğamız çöplük olma yolunda
21 0
“Şoför, annenin çığlıklarını umursamadı”
“Şoför, annenin çığlıklarını umursamadı”
684 0
 
Doğan’da tesisleşme çalışmaları hız kazandı
Doğan’da tesisleşme çalışmaları hız kazandı
13 0
KKTC’de en fazla kalp ve damar hastalıklarına bağlı hastalıklar görülüyor
KKTC’de en fazla kalp ve damar hastalıklarına bağlı hastalıklar görülüyor
29 0
Mağusa Limanı’ndaki tuvaletler bakım bekliyor
Mağusa Limanı’ndaki tuvaletler bakım bekliyor
20 0
“Direnişimiz artacak”
“Direnişimiz artacak”
15 0
UKÜ galibiyetle başladı
UKÜ galibiyetle başladı
15 0
banner797
banner794

Ayhan Yiğit sevenlerini üzdü

banner476

Ayhan Yiğit sevenlerini üzdü
Girne sevilen bir simasını daha kaybetti.
Aslen Limasollu olup, Girne’de yaşamını sürdüren Ayhan Yiğit dün gece hayatını kaybetti.
Yiğit, yarın Karaoğlanoğlu Camii’nde kılınacak olan cenaze namazı sonrasında Karaoğlanoğlu Mezarlığı’na defnedilecek.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.