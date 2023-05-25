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Aygın sevenlerini üzdü

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Aygın sevenlerini üzdü
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Girne bölgesi sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Girne Belediyesi emekli müdürlerinden Aydın Aygın bugün vefat etti. Bir süreden beridir hastanede tedavi gören Aygın’ın vefatı bölgede üzüntüyle karşılanırken, cenazesi yarın öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Karaoğlanoğlu Mezarlığı'nda defnedilecek.
Öte yandan Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, yaptığı paylaşımla Aydın Aygın’ın vefatından duyduğu üzüntüyü paylaştı. Şenkul’un paylaşımı şöyle:
“Girne Belediyesi emekli müdürlerinden Aydın Aygın’ı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Aydın abimiz için yarın 11.15’te Girne Belediyesinde tören düzenlenecektir. Başımız sağ olsun, Allah rahmet eylesin.”
 
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