Aygın ailesi yasta

Ülkemizin sevilen isimlerinden Osman Aygın hayatını kaybetti.

Girne Belediyesi eski başkanlarından Sümer Aygın’ın kardeşi olan Osman Aygın’ın ölümü başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Aygın’ın cenazesi bugün Nurettin Ersin Paşa Camisi’nde kılınacak ikindi namazının (saat 16.39) ardından Girne Karaoğlanoğlu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.







