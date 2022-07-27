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Avustralya’dan tatile geldi kalbine yenildi

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Avustralya’dan tatile geldi kalbine yenildi
Avustralya’da yaşayan ve tatil için Kıbrıs’a gelen Hamitköylü Recep Çocuk, Karpaz’da bulunduğu sırada dün gece kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. Recep Çocuk’un beklenmedik vefatı başta Çocuk ailesi olmak üzere tüm Hamitköy’de büyük üzüntü yaşattı.
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 1. Başkanvekili Oktay Çocuk’un da amcası olan Recep Çocuk hayatını kaybetmesi derin üzüntüye neden oldu.
 
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