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Atikoğlu sevenlerini yasa boğdu

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Atikoğlu sevenlerini yasa boğdu
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Gönyeli - Alayköy Belediyesi köylerinden Yılmazköy sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Yılmazköy sakinlerinden Günay Atikoğlu hayatını kaybetti.
Atikoğlu'nun vefatı başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.
Atikoğlu'nun cenazesi, Güzelyurt Fatih Camisinde kılınan olan öğle namazından sonra Yuvacık Mezarlığına defnedildi.
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