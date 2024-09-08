Atikoğlu sevenlerini yasa boğdu

Gönyeli - Alayköy Belediyesi köylerinden Yılmazköy sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Yılmazköy sakinlerinden Günay Atikoğlu hayatını kaybetti.

Atikoğlu'nun vefatı başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Atikoğlu'nun cenazesi, Güzelyurt Fatih Camisinde kılınan olan öğle namazından sonra Yuvacık Mezarlığına defnedildi.